رياضة | ميكايل أولونجا يحصد لقب أفضل لاعب في مباراة كينيا وتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميكايل أولونجا يحصد لقب أفضل لاعب في مباراة كينيا وتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ فوز ميكايل أولونجا بجائزة أفضل لاعب في مباراة كينينا أمام تنزانيا والتي أقيمت منذ قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للبطولة.

وسجل أولونجا هدفين ليقود منتخب تنزانيا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ورفع منتخب كينيا رصيده بهذا الفوز إلى ٣ نقاط محتلا المركز الثالث بنفس رصيد السنغال صاحب المركز الثاني، بينما بقي منتخب تنزانيا بدون أي نقطة.