اونلاين | مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر (تغطية مباشرة) brazil vs paraguay يلا شوت 2019 Copa América

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مشاهدة بث مباشر مباراة البرازيل وباراجواي الجمعة 28-6-2019 عبر رابط كورة ستار Kora star، حيث تدور رحى مباراة من العيار الثقيل بين منتخب البرازيل ونظيره منتخب باراجواي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيف أحداثها دولة البرازيل.

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تأهل منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019 بعد الفوز على منتخب بيرو بنتيجة 5-0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لكوبا أمريكا 2019، وبذلك تصدر منتخب راقصي السامبا المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيًا بالجولة الثانية أمام فنزويلا، وتمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب بيرو في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.

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وعلى الجانب الآخر، فقد تأهل منتخب باراجواي كأفضل ثالث بعد حصده نقطتين فقط، احتل بهم المركز الثالث في المجموعة الثانية، وقد خطف بطاقة التأهل بفارق هدفين عن المنتخب الياباني بعد تعادل المنتخب الأكوادوري مع محاربي الساموراي الأزرق بهدف لكل منهما، ليتأهل بذلك رفقة منتخبي الأرجنتين وكولومبيا المتواجدان بنفس المجموعة، ووصل الفريق لهذا الدور بعدما حصل على نقطتين من تعادلين امام منتخب قطر بنتيجة 2-2 فى الجولة الأولي وامام الأرجنتين بنتيجة 1-1، ثم خسر 1-0 فى ختام دور المجموعات امام منتخب كولومبيا.

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ويصطدم منتخب البرازيل مضيف البطولة بنظيره باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا، في الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، وفي الساعة الرابعة والنصف فجرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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وتنقل أحداث بطولة كوبا أمريكا 2019 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس "Bein sports" بوصفها الناقل الرسمي لهذه البطولة في منطقة الشرق الأوسط، وتذاع هذه المباراة الكبيرة بين البرازيل وباراجواي من خلال قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي ثري "beIN SPORTS Max HD 3".

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لا توجد غيابات في صفوف المنتخب البرازيلي في مواجهة باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا أي لاعب بسبب الإيقاف، لكن يستمر غياب نجم باريس سان جيرمان، نيمار جونيور دا سيلفا بسب الأصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش، خط الوسط: كاسيميرو - أرثر - إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو، خط الهجوم: جابرييل خيسوس - روبيرتو فيرمينو.

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لن يفتقد منتخب باراجواي أي لاعب بسبب الإصابة في مباراة راقصي السامبا، وستكون جميع أسلحة إدورادو بريزو جاهزة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء سيبدأ منتخب باراجواي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: روبيرتو فيرنانديز، خط الدفاع: إيفان بيريس - جوستافو جوميز - جونيور ألونسو - سانتياجو أزامينديا، خط الوسط: رودريجو روخاس - ريتسارد سانشيز - ديرليس جونزاليز - ماتياس روجاس، خط الهجوم: ميجيل ألميرون - أوسكار كاردوزو.