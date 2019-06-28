الامارات | الحصاد الإفريقي.. الجزائر الأفضل عربياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الإفريقي.. الجزائر الأفضل عربياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدع المنتخب الجزائري بقيادة لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، ليفوز على السنغال المرشح الأول للقب الإفريقي بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، مباراة قوية أكد من خلالها الجزائر أنه المنتخب الأفضل في البطولة حتى الأن وتفوق على كافة المنتخبات العربية، كما شهد اليوم فوز تاريخي لمدغشقر مباراة رائعة شهدت خمسة أهداف جمعت كينيا وتنزانيا.

فوز تاريخي

حققت مدغشقر، أول انتصار لها في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، عندما تغلبت 1-0 على بوروندي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية باستاد الإسكندرية، اليوم الخميس.

ورفعت مدغشقر، التي تشارك لأول مرة في البطولة واقتربت بشدة من بلوغ الدور الثاني، رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني متأخرة بفارق نقطتين عن نيجيريا المتصدرة التي تأهلت لدور الستة عشر.

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محرز يتألق مع الجزائر

قاد النجم رياض محرز فريقه لفوز كبير على السنغال أكد به رغبته في الاستمرار ضمن المنافسة على لقب البطولة، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليلحق بمنتخبي مصر ونيجيريا إلى دور الستة عشر، بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات، أما المنتخب السنغالي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المجموعة التي تشهد اليوم، لقاء المنتخب الكيني مع نظيره التنزاني

قمة مباريات البطولة

فاز منتخب كينيا على تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية.الفوز يقرب كينيا من التأهل للدور التالي، وفي حالة التأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث مع استمرار مصر في صدارة المجموعة، فستكون كينيا هي خصم مصر المقبل في دور الـ16 من البطولة، وتعتبر المباراة هي أمتع مباريات البطولة، حيث شهدت كل جماليات كرة القدم وفازت كينيا واقتربت من التأهل، فيما خسرت تنزانيا لتقترب من توديع البطولة.