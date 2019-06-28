الامارات | حارس برشلونة إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس برشلونة إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، أن حارسه الاحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن، الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016، انضم إلى مواطنه فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ35 مليون يورو.

وانضم سيليسن (30 عاماً) إلى النادي الكاتالوني عام 2016 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه أساسياً بين الخشبات الثلاث، وظل رديفاً للحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وأحرز سيليسن، خلال الفترة التي قضاها في النادي الكاتالوني خمسة ألقاب، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية، إضافة الى الكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

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في المقابل، أعلن برشلونة كذلك التعاقد مع حارس فالنسيا، البرازيلي نيتو، الذي سلك الاتجاه المعاكس ليصبح الرقم (2) في فريق برشلونة خلف الألماني تير شتيغن.