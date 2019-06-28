الامارات | الأرجنتينيون يخشون «سرعة» فنزويلا في «كوبا أميركا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتينيون يخشون «سرعة» فنزويلا في «كوبا أميركا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الأرجنتين تحدياً صعباً، اليوم، في مباراة ربع نهائي مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم المقامة في ضيافة البرازيل، حيث يلتقي نظيره الفنزويلي على استاد ماركانا الشهير في ريو دي جانيرو، والأمل يحذو الأرجنتينيون لتخطي عقبة منتخب في المتناول على الورق، لكنه على الأرض قد يخلق صعوبات وقد يطيح بـ«التانغو» من البطولة، خصوصاً في ظل تذبذب مستوى الأرجنتين حتى بعد عودة القائد ليونيل ميسي، الذي لم يقدم الكثير في هذه البطولة.

وسيكون التحدي الأبرز بالنسبة للارجنتينيين مواجهة سرعة لاعبي فنزويلا، وهو ما تبين من تصريحات عدد من اللاعبين، خصوصاً حارس المرمى فرانكو أرماني، الذي قال إن «على زملائه الحذر من سرعة لاعبي الخصم».

وعانت الأرجنتين لبلوغ الدور ربع النهائي، فبعد خسارتها مباراتها الافتتاحية أمام كولومبيا صفر-2، تعادلت مع بارغواي 1-1 قبل أن تهزم قطر بهدفين نظيفين وبصعوبة ومشقة كبيرة.

ولن تكون المباراة نزهة للأرجنتين، لأن فنزويلا هزمتها ودياً 3-1 في مارس الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، ولم تنجح في التغلب عليها في آخر ثلاث مباريات، كما أنها قدمت عروضاً لافتة في هذه البطولة، إذ تعادلت مع بيرو والبرازيل وتغلبت على بوليفيا 3-1.

وقال أرماني حارس مرمى ريفر بلايت، الذي يخوض أول بطولة كبرى له على الصعيد الدولي في صفوف منتخب بلاده: «يتعين علينا تسجيل الأهداف، وأن نكون حذرين، لتجنب المفاجأة».

في جانب آخر، بات ليونيل ميسي مدعواً من قبل الاتحاد البرازيلي إلى ترك بصمات أصابعه داخل ملعب «ماركانا» الأسطوري، الذي يضم بصمات أصابع أكبر نجوم البرازيل عبر تاريخها، مثل بيليه وزيكو رونالدينيو وغيرهم.

Advertisements

وفي حال وافق على ذلك سيكون أول لاعب أرجنتيني في التاريخ يضع بصمته داخل القاعة المخصصة للاعبي البرازيل، إضافة إلى نجوم آخرين أثروا كرة القدم عبر تاريخها، مثل الألماني فرانك بيكينباور والبرتغالي ايزيبيو والأوروغواياني أليسيدس جيجيا والتشيلي الياس فيجويروا والباراغوياني خوليو سيزار روميرو والصربي ديان بيتكوفيتش.

وفي مباراة ثانية، اليوم، بين كولومبيا وتشيلي، اعتبر لاعب كولومبيا ماتياس أوريبي، أنهم مرتاحون لمواجهة تشيلي في ربع النهائي، وقال في تصريحات صحافية: «أسلوب الخصم يناسب فريقنا، فمن بين الخصمين المحتملين كنت أفضل شخصياً تشيلي، لأنهم يتركون المساحات، ويسمحون لك باللعب، ونحن كنا نستخدم الكرة بشكل جيد. كنا مباشرين، وهذا ما ساعدنا على ايقاف خطة الخصم».

بدوره، قال دافينسون سانشيس، الذي سيلعب إلى جانب ييري مينا في قلب الدفاع، إن «تشيلي حاملة اللقب، لكن لسنا أقل منها. الجميع يعرف نوعية لاعبينا في الهجوم، في أي وقت يمكننا الفوز على الخصوم».

وضربت كولومبيا بقوة في دور المجموعات وكانت الوحيدة تحقق ثلاثة انتصارات كاملة على حساب الأرجنتين (2-صفر)، قطر (1-صفر) وباراغواي (1-صفر). لكن منتخب «لوس كافيتيروس» وقع في مواجهة قوية مع تشيلي الطامحة لإحراز لقب ثالث توالياً، وتقام المباراة على ملعب ارينا كورنثيانز في ساو باولو.

- ميسي مدعو من قبل الاتحاد البرازيلي

لكرة القدم إلى ترك بصمات أصابعه في قاعة

الأساطير بملعب «ماركانا» الشهير.