الامارات | وردة يعتذر للمصريين: لن أقوم بأي شيء يضايق الآخرين

شكرا لقرائتكم خبر عن وردة يعتذر للمصريين: لن أقوم بأي شيء يضايق الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم اللاعب الدولي المصري عمرو وردة اعتذاره عن فضيحة انضباطية أدت إلى استبعاده من تشكيلة منتخب الفراعنة المشاركة راهناً في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على أرضها.

ونشر وردة (25 عاماً) فجر أول من أمس، في حسابه على موقع «فيس بوك» مقطع فيديو قال من خلاله: «أعتذر عما بدر مني، أعتذر لأسرتي واللاعبين والجهاز الفني، وأي شخص يشعر بالضيق مني».

ووعد وردة الجميع بمزيد من الانضباط، حيث قال: «أنا آسف، أعدكم أنه في الفترة المقبلة لن أقوم بأي شيء يضايق الآخرين».

وأثار وردة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل في مصر منذ انطلاق البطولة، اذ ورد اسمه بداية في ما عرف بقضية «تحرش» أربعة لاعبين في المنتخب بعارضة أزياء مصرية من خلال التواصل معها عبر المواقع الاجتماعية بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي، ومطالبتها بزيارته في اليونان، حيث لعب الموسم المنصرم مع أتروميتوس، قبل انتشار شريط مصور فاضح منسوب إليه أثناء حديثه مع شابة مكسيكية تدعى جيوفانا عبر خدمة الاتصال بالفيديو. وأعلن الاتحاد المصري، أول من أمس، استبعاد الجناح الهجومي من أجل «الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق».