الامارات | النصر يتفق على ضم التشيلي إيستبان بافيز

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتفق على ضم التشيلي إيستبان بافيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل نادي النصر إلى اتفاق مع لاعب الوسط التشيلي إيستبان بافيز، لاعب كولو كولو التشيلي، في صفقة وصلت إلى مليوني دولار أميركي، وذلك بحسب ما كشف عنه الموقع الإلكتروني «ريد غول». وبحسب الموقع نفسه، فإنه تبقى فقط قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة، موافقة مجلس إدارة نادي اللاعب التشيلي، على أن يتم ذلك بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده حالياً في منافسات بطولة كوبا أميركا لكرة القدم المقامة في ضيافة البرازيل، والتي سيخوض فيها اللاعب مع زملائه مباراة مهمة أمام منتخب كولومبيا في إطار ربع نهائي المسابقة اللاتينية.وأشار الموقع إلى أن اللاعب صاحب الـ29 عاماً خاض أكثر من تجربة احترافية في البرازيل مع نادي أتليتكو بي آر، ثم مع نادي كولو كولو التشيلي، وعدد آخر من الأندية، وسيكون لاعب الوسط، ثالث أجانب العميد، بعد الإسباني ألفارو نيغريدو، المستمر مع النصر منذ الموسم الماضي، إلى الجانب الوافد الجديد الهولندي كواس، ليتبقى لاعب واحد فقط حتى يكتمل عدد اللاعبين الأجانب في النصر، على أن يكون اللاعب الرابع وسط مهاجم. يذكر أن النصر، بحسب نتائج قرعة الموسم الجديد، فستكون انطلاقته قوية من خلال ديربي دبي أمام فريق الوصل، في أولى جولات دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

لاعب كولو كولو

التشيلي بافيز يشارك

Advertisements

حالياً مع منتخب بلاده

في بطولة كوبا

أميركا.