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الامارات | روني يسجل هدفاً على بعد 64 متراً

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واشنطن - د.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبت واين روني، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، أنه لايزال بإمكانه تسجيل أهداف رائعة، بعدما سجل هدفاً من منتصف ملعب فريقه، دي سي يونايتد، في مرمى أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي.

وسدد روني كرة قوية من 64 متراً في الدقيقة العاشرة من المباراة، خدعت الحارس بريان روي الذي كان متقدماً خارج مرماه. وقال روني في تصريحات صحافية: «لمحت الحارس قبل دقيقتين من تسجيل الهدف، ورأيت أنه يتقدم بشكل كبير».

وأضاف: «كنت أعلم أن الكرة إذا جاءت بالقرب مني في منتصف الملعب، ستكون الفرصة سانحة للتسديد».

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وأكد: «كنت أعلم مباشرة أنني سأسدد، لحسن الحظ، سددت بشكل صحيح». وفاز دي سي يونايتد على أورلاندو سيتي

1/‏صفر، محققاً أول انتصار له في آخر خمس مباريات بالدوري، وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الثالث في المجموعة الشرقية برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين خلف فيلادلفيا يونيون.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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