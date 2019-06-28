شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق أسامة كمال على عودة «وردة» لمعسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أسامة كمال على أزمة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب من جديد، قائلًا: «الأزمة أصبحت أهم من البطولة، ودخل على الخط كل الناس من أول محمد صلاح لناس كتير قوي»، مضيفًا أن قناة «سكاى نيوز» أشارت إلى أنه لم تتوقف تداعيات استبعاد اتحاد الكرة المصري للاعب من معسكر المنتخب.

وأوضح «كمال»، عبر برنامجه «مساء DMC» اليوم الخميس: «بعد قرار استبعاد وردة من معسكر المنتخب خرج علينا بفيديو يعتذر فيه عن غلطته، ثم تضامن كابتن المنتخب أحمد المحمدي مع وردة بشكل أثار جدل على السوشيال ميديا، عندما ذهب للجماهير بعد تسجيل الهدف الأول في صفوف الكونغو وشاور برقم 22، في تلميح لدعم عمرو وردة الذي يرتدي رقم 22».

وأردف «كمال»: «الاعتراف سيد الأدلة، والاعتذار سيد الأخلاق، والاعتراف بالخطأ فضيلة مثل الاعتراف بالحق، وكيف تنتهي أزمة عمرو وردة ليس ذلك المهم، لكن المهم إن كل واحد من الأطراف المسؤولين عن المنتخب أن تحكم عقلها وضميرها».