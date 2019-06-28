شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني: أتمنى مواجهة مصر ومحمد صلاح في نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد ساديو ماني مهاجم المنتخب السنغالي، أنه يتمني مواجهة المنتخب المصري في نهائي بطولة كأس أمم افريقيا المقامة حاليًا في أرض الكنانة.

وخسر المنتخب السنغالي صفر / 1 أمام الجزائر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في المسابقة .

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وقال ماني- في تصريحات عقب المباراة-أن مواجهة الجزائر كانت صعبة للغاية وأن فريقه بذل مجهودا كبيرا، ولكن التوفيق تخلي عنهم في الفرص التي سنحت لهم.

وأضاف أنه يتمني مواجهة منتخب مصر بقيادة زميله في فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وتجمد رصيد المنتخب السنغالي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف المنتخب الجزائري متصدر الترتيب برصيد ست نقاط.