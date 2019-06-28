تقارير توضح.. السبب الحقيقي وراء اقتراب رابيو من يوفنتوس

كشفت عدة تقارير أوروبية عن السبب الحقيقي وراء اقتراب أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى يوفنتوس.

رابيو ارتبط بالانضمام إلى أكثر من نادي أوروبي على رأسهم برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين.

رابيو سينتهي عقده مع باريس بنهاية يونيو الجاري، ورفض الفرنسي تجديد عقده مع النادي الباريسي الأمر الذي وضع اللاعب في موقف حرج.

وبسب ما نقلته ميرور وتوتو سبورت فيبدو أن رابيو حسم قراره ويقترب من الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

توتو سبورت ألمحت إلى أن وجود كريستيانو رونالدو في تورينو، كان دافعًا لرابيو لتحويل وجهته من برشلونة إلى يوفنتوس حيث كان اللاعب ضمن اهتمامات الفريق الكتالوني.

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مع وجود غالبية أوروبا بعد توقيعه ، يبدو أن اللاعب الدولي الفرنسي اتخذ قراره.

ومن المتوقع أن يوقع رابيو على عقد مدته خمس سنوات بقيمة 6.25 مليون في الموسم ، مع توقيع 9 ملايين جنيه إسترليني مقابل رسوم لوكيله.

وقال رابيوت الأسبوع الماضي:"أحب إيطاليا كثيراً، ينتظرني موسم شاق".

وعن وجهته قال: "لا يمكننا قول أي شيء، لا أعرف حتى الآن، يوفنتوس هو نادي رائع حيث يرغب كل لاعب جيد في الذهاب.

وأتم: "مانشستر يونايتد؟ إنه نفس الشيء ، أنا في عطلة الآن".