شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن انتهاء مشوار أحمد عسيري مع الفريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مجلس إدارة نادي الإتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مالية مع اللاعب أحمد عسيري اليوم (الخميس). أعلن مجلس إدارة نادي الإتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مالية مع اللاعب أحمد عسيري اليوم (الخميس). وقدمت إدارة النادي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه من خدمة لنادي الإتحاد في السنوات الماضية، متمنية التوفيق للاعب في مشواره الرياضي المقبل.



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