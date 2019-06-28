شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة»: تمديد فترة الترشح لرئاسة النصر حتى الخميس المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت الهيئة العامة للرياضة في بيان لها أن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تلقت اليوم (الخميس) خطاباً من لجنة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر بشأن طلب تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وذلك لرغبة التشاور ومناقشة ملفات القوائم المرشحة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (68) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. وأكدت اللجنة أنها قررت تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر حتى الساعة العاشرة من يوم الخميس المقبل، وذلك سعيا إلى ما يحقق مصالح النادي.



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