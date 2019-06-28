شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر قتال الأهلى على استمرار مسابقة 97.. فتش عن الميركاتو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة جديدة بدأت تدور رحاها بين الأهلى واتحاد الكرة، تتعلق برغبة الجبلاية فى إلغاء مسابقة 97، التى يعول عليها الأهلى لإمداد الفريق الأول خلال الموسم.

وتأتى رغبة مسئولى الأحمر الشديدة فى استمرار المسابقة، والقتال من أجل عدم إلغائها، لتكشف قرب إتمام صفقة ضم الرباعى، إمام عاشور، لاعب حرس الحدود، وطاهر طاهر، لاعب المقاولون، ومحمد عبد العاطى ومحمد هلال، لاعبا وادى دجلة.

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وحال إتمام الأهلى التعاقد مع هذا الرباعى، فإنه سيكون فى مأزق قيدهم بالفريق الأول حال إلغاء مسابقة 97، إلى جانب نجوم هذا الفريق، محمد محمود أكرم توفيق ومحمود الجزار وكريم يحيى، الذين يعول عليهم مسئولى الأحمر كنواة تشكيل جيل جديد للفريق الأول.