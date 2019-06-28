شكرا لقرائتكم مدرب منتخب مصر : الفوز بلقب أمم أفريقيا هدفنا .. ونعاني من الإجهاد فى الشوط الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإسباني تيتو جارسيا المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر أن الفوز ببطولة أمم أفريقيا هدفنا ، وفى حالة عدم تتويجنا باللقب فلا يجب أن نستمر.
تابع جارسيا فى تصريحات لقناة ONSPORT منتخب مصر لم يظهر بصورته المعروفة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية و لكن الأهم هم الحصول على النقاط الـ6 .
أضاف المدرب المساعد فى جهاز المكسيكي خافيير أجيري مواجهة أوغندا صعبة ونعاني من تراجع الاداء فى الشوط الثاني بدنيا ونحاول التغلب على ذلك الأمر ، وقد ندفع بوجوه جديدة لتجنب الإرهاق.
ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.
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