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اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع أحمد عسيري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يوم الجمعة توقيع مخالصة مع أحمد عسيري، مدافع الفريق الأول بعد 8 أعوام مثل فيها النادي الغربي.

وبدأ أحمد عسيري ناشئا في الاتحاد ليتم تصعيده للفريق الأول في 2011، ومنها بات لاعباً أساسياً في النادي الغربي، وساهم خلال أعوامه التسعة بالفوز بألقاب كأس الملك، 2013 و2018، وكأس ولي العهد 2017.

وكان الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس للمحترفين في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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