شكرا لقرائتكم أولونغا يعزز آمال كينيا في التأهل للدور الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز مايكل أولونغا ثنائية بواقع هدف في كل شوط ليقود كينيا للفوز 3-2 على تنزانيا وينعش آمال فريقه في بلوغ دور الستة عشر لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم يوم الخميس.

ووضعت كينيا أول ثلاث نقاط في رصيدها ضمن المجموعة الثالثة بعد الخسارة 2-صفر أمام الجزائر في المباراة الافتتاحية بينما ظلت تنزانيا في ذيل الترتيب بدون نقاط. وتساوت كينيا في رصيد النقاط مع السنغال، التي خسرت 1-صفر أمام الجزائر في وقت سابق اليوم، ولكل منهما ثلاث نقاط لتصبح قريبة من التأهل للدور التالي.

وسجل أولونغا هدف الفوز قبل النهاية بعشر دقائق بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى ايشي مانولا حارس تنزانيا قبل أن تسكن الشباك. وافتتح سايمون مسوفا التسجيل لتنزانيا في الدقيقة السادسة بعدما تابع تسديدة مبوانا علي ساماتا التي ارتدت من الحارس الكيني باتريك ماتاسي.

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وردت كينيا بمحاولة خطيرة في الدقيقة 22 عندما ارتدت الكرة من العارضة مرتين عبر ضربة رأس من أولونغا إثر ركلة ركنية. وأنقذ الحارس الكيني ماتاسي فرصة من ركلة حرة نفذها مسوفا في الدقيقة 36 بعدما حولها إلى ركلة ركنية.

وأدركت كينيا التعادل عبر أولونغا بركلة خلفية إثر تسديدة ارتدت من مانولا حارس تنزانيا ليضعها في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 39. وبعدها مباشرة أعاد ساماتا تنزانيا للتقدم مرة أخرى بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد خروج حارس كينيا من مرماه.

لكن كينيا أدركت التعادل 2-2 في الدقيقة 62 بضربة رأس عبر جوهانا أومولو إثر تمريرة عرضية من أيوب تيمبي قبل أن يحسم أولونغا الفوز لكينيا لتصبح قريبة من التأهل للدور الثاني.