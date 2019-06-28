شكرا لقرائتكم خبر عن مصير انضمام بافيز للنصر يتحدد اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى يعقد مجلس إدارة نادي كولوكولو التشيلي اجتماعاً اليوم لاتخاذ القرار النهائي بشأن طلب نادي النصر استعارة لاعب وسطه الدفاعي استيبان بافيز، الذي يعد لاعباً دولياً مميزاً ويشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل. وشارك اللاعب مع كولوكولو في 14 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

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