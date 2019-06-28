محمد بن زايد يتكفل بعلاج أسطورة الكويت فتحي كميل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت معلومات عن تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعلاج أسطورة الكرة الكويتية فتحي كميل بالخارج، حيث يرقد طريح الفراش حالياً بسبب المرض.

ويعد فتحي كميل المولود عام 1955 من أشهر لاعبي كرة القدم في الكويت، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي قاد «الأزرق» للقب كأس آسيا 1980، وللتأهل لمونديال 1982، كما توج هدافاً لكأس آسيا عام 1976.

وتقدم المغردون في الكويت بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على مبادرته الإنسانية، وكتب حساب «القمة نيوز»: من شابه أباه ما ظلم... شكراً سمو الشيخ محمد بن زايد على رعايتك الكريمة لعلاج الفارس الأسمر (لقب فتحي كميل).

أما الإعلامي مرزوق العجمي فكتب «بيض الله وجهك يا شيخ محمد بن زايد آل نهيان.. ما هي غريبة عليكم يا عيال زايد».