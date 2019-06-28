«الفراعنة» و«محاربو الصحراء» إلى دور ال 16

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل منتخبا مصر والجزائر إلى دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم «كان 2019»، بفوز ثان للمنتخبين، وبرصيد 6 نقاط من 6 ممكنة.

وفاز «الفراعنة» على جمهورية الكونغو الديمقراطية (2-صفر) ضمن المجموعة الأولى، التي تصدرها منتخب مصر بست نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا.

كما تأهل منتخب الجزائر إلى دور ال16؛ بعدما حسم قمة المجموعة الثالثة في مواجهة السنغال لمصلحته بهدف نظيف سجله يوسف بلايلي في الدقيقة 49.

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وأصبحت السنغال ثانية ولها 3 نقاط.