شكرا لقرائتكم خبر عن «الفراعنة» و«محاربو الصحراء» إلى دور ال 16 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل منتخبا مصر والجزائر إلى دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم «كان 2019»، بفوز ثان للمنتخبين، وبرصيد 6 نقاط من 6 ممكنة.
وفاز «الفراعنة» على جمهورية الكونغو الديمقراطية (2-صفر) ضمن المجموعة الأولى، التي تصدرها منتخب مصر بست نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا.
كما تأهل منتخب الجزائر إلى دور ال16؛ بعدما حسم قمة المجموعة الثالثة في مواجهة السنغال لمصلحته بهدف نظيف سجله يوسف بلايلي في الدقيقة 49.
وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وأصبحت السنغال ثانية ولها 3 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر «الفراعنة» و«محاربو الصحراء» إلى دور ال 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.