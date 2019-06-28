متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

ستكون «إعمار» شريكاً استراتيجياً لنادي الهلال، زعيم كرة القدم السعودية، وذلك لمدة خمس سنوات، حسب الاتفاقية التي وقعها الطرفان أمس بحضور محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال.

وقال العبار «جاءت شراكتنا مع الهلال أحد أكبر الأندية في القارة الآسيوية، لتؤكد حرصنا الكبير على المضي قدماً نحوف آفاق استثمارية أوسع».

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وقالت شركة إعمار عبر حسابها في «تويتر»: «اليوم، نصنع التاريخ مع نادي الهلال الأسطوري. ستشكل هذه الشراكة بداية حقبة جديدة من النجاحات».

من جهته، أعلن نادي الهلال في بيان له أن «إعمار العقارية ستكون شريكاً استراتيجياً للنادي وستحصل بموجب الشراكة على عدد من المزايا منها الإعلان على صدر قمصان فرق كرة القدم في النادي».

وقال فهد بن نافل: «أبارك لجماهير الهلال توقيع الشراكة مع إعمار إحدى كبريات الشركات في مجال التطوير العقاري وآمل أن تعود بالنفع على الطرفين».