شكرا لقرائتكم خبر عن رور يشيد بخبرة نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الألماني جيرنوت رور المدير الفني للمنتخب النيجيري لكرة القدم الشكر إلى لاعبيه ومشجعيه المتحمسين بعد الفوز على نظيره الغيني.
وأضاف رور، في المؤتمر الصحفي لفريقه بعد المباراة: «نجحنا في استغلال كل الفرص المتاحة وقدمنا أداء جيداً... منتخب غينيا فريق قوي ومنظم، خبرة لاعبي نيجيريا كانت حاضرة وظهرت في شوط المباراة الثاني».وأعرب رور عن رضاه بأداء لاعبيه وإن لم يستطع الفريق تسجيل المزيد من الأهداف.
وأضاف: «أحمد موسي كان بحالة ممتازة ولم يكن كذلك في المباراة الماضية فقد كان في كامل جاهزيته لمساعدة زملائه».
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