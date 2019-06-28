زورقا «فيكتوري» جاهزان لافتتاح مونديال فورمولا2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكتمل اليوم في مدينة كاوناس وفد مؤسسة الفيكتوري تيم استعداداً للمشاركة في منافسات جائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا2» الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2019 التي تنطلق هناك اليوم وتستمر حتى يوم بعد غد الأحد.

يضم وفد مؤسسة الفيكتوري تيم إلى ليتوانيا غانم خميس المري وسعيد خليفة المري عضوا مجلس الإدارة ويرافقان الوفد لمتابعة المشاركة والشد من أزر نجمي المؤسسة المتسابقين منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27 وأحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 28 وسيقوم بمهمة راديو مان لزورق فيكتوري 27 أحمد المنصوري ولزورق فيكتوري 28 الإشراف الفني الإيطالي فرانكو وتبدأ اليوم الجمعة الفعاليات رسمياً في أروقة جائزة ليتوانيا الكبرى 2019 والتي يدخلها (أسياد البحار) بهدف المنافسة على المراكز الأولى ووضع بصمة بارزة في ثاني ظهور لزوارق المؤسسة بعد المشاركة في البطولة العالمية العام الماضي بفريق ضم الإيطالي اليكس كاريلا ومنصور المنصوري.

وتفتتح في الفترة الصباحية اليوم الجمعة أبواب قرية السباق وتضم اللجان وورش الفرق المشاركة من أجل تجهيز الزوارق فنياً واستكمال إجراءات الفحص الفني بإشراف اللجنة الفنية والمكلفة من قبل الدولي للسباقات البحرية «يو أي إم» فيما تشهد الفترة المسائية انعقاد الاجتماع التنويري المعتاد بين المتسابقين واللجنة المنظمة للرد على كافة الاستفسارات حول السباق والبطولة.

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وترتفع وتيرة التنافس في أروقة الجولة الافتتاحية اعتباراً من يوم غد السبت مع إجراء التجارب الرسمية على فترتين على مدار ثلاث ساعات قبل الانتقال إلى المرحلة الأهم وهي تصفيات سباق أفضل زمن والتي ستقام على غرار منافسات فورمولا1 عبر ثلاث مراحل وصولاً إلى الزورق الأسرع وذلك في الفترة المسائية.

ويقام السباق الرئيسي على جائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا2» الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2019 يوم بعد غد -الأحد- في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ليتوانيا الساعة الرابعة تماماً بتوقيت الإمارات.

وأكد بطلنا منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري تيم 27 أنه سعيد بالعودة إلى المشاركة من جديد في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا2» مؤكداً سعيه الحثيث مع زميله المتسابق أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 28 إلى تحقيق الطموحات والمنافسة في هذا الحدث الكبير والذي سيجمع نخبة من أفضل متسابقي الزوارق السريعة حول العالم.

وقال المنصوري والذي سبق له في موسم 2017 الفوز ببطولة العالم في الجائزة العالمية -أف 4 أس- إنه ممتن كثيراً إلى مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز، على الاهتمام والمتابعة، مشيراً إلى أنه مستعد لخوض المنافسات بروح معنوية عالية بعد نجاح الفترة التحضيرية القصيرة في أوروبا وإيطاليا تحديداً للتعود على الزورق الجديد متمنياً التوفيق له ولزميله الفهيم في تحقيق الطموحات والآمال.