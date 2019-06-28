«الشارقة» و«شباب الأهلي» يقصان شريط موسم أقوياء اليد بكأس السوبر

سحب اتحاد الإمارات لكرة اليد قرعة بطولات الدوري وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال عصر أمس الأول في مقر الاتحاد في دبي. وترأس اجتماع مراسم القرعة نبيل عاشور أمين عام الاتحاد بحضور داود مليح رئيس لجنة المسابقات وناصر الحمادي عضو الاتحاد وياسر لبيب السكرتير الفني للاتحاد، بجانب حضور ممثلي 8 أندية هي الجزيرة والوحدة وبني ياس والظفرة والنصر وشباب الأهلي والوصل والشارقة وغاب عن القرعة أندية العين ومليحة واتحاد كلباء.

وتفتتح مسابقات موسم أقوياء اليد ببطولة كأس السوبر أولى بطولات موسم الرجال يوم 6 سبتمبر المقبل بين الشارقة وشباب الأهلي فيما أسفرت قرعة الدوري التي يشارك فيها 11 نادياً بعد عودة اتحاد كلباء وانضمام نادي مليحة عن مواجهة الافتتاح يوم 10 سبتمبر بالجولة الأولى حيث يلتقي الشارقة بطل الدوري مع الوحدة، فيما يواجه الجزيرة منافسه الوصل، وستكون المباراة الثالثة بين اتحاد كلباء الوافد الجديد مع شباب الأهلي دبي. ويستضيف بني ياس بصالته منافسه الظفرة فيما ستكون المباراة الخامسة بين العين ومليحة، ويبدأ النصر مبارياته في الدوري بمواجهة الوحدة في الجولة الثانية.

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وأسفرت قرعة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والتي تقام للاعبين المواطنين عن تقسيم الفرق ال 11 إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى 6 فرق هي شباب الأهلي دبي والنصر والجزيرة والظفرة وبني ياس ومليحة فيما ضمت المجموعة الثانية 5 فرق هي الشارقة والوصل والعين والوحدة واتحاد كلباء.

وتقام البطولة خلال فترة توقف الدوري في شهري ديسمبر ويناير المقبلين وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، على أن يلعب أول المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية على لقب البطولة فيما يلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية على المركزين الثالث والرابع.

وأكد نبيل عاشور أمين عام الاتحاد أن كأس الإمارات للرجال تم تأجيلها للعام المقبل، بسبب تكدس الموسم من خلال مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد بكوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر وهناك احتمال مشاركة شباب الأهلي دبي وفي هذه الحالة سيتم إيقاف الدوري، بجانب احتمالية الاستعانة بلاعبين من الأندية، وسيحصل الشارقة أو شباب الأهلي على فترة لا تقل عن 10 أيام للاستعداد للبطولة، فيما ستقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الخاصة بالمواطنين فقط خلال فترة توقف الدوري الذي سيعود مجددا في شهر فبراير على أن يختتم الموسم قبل بدء شهر رمضان المبارك.