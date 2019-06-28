شكرا لقرائتكم خبر عن غالب النصر فيصلاوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
يعلن ياسر المسحل المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم (2019-2023) اليوم الجمعة عن برنامجه الانتخابي وخططه الزمنية أمام 42 نادياً تمثل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.
ويصادف اليوم آخر أيام الحملة الانتخابية في حين يحصل المسحل يوم غد السبت على التزكية من الجمعية العمومية باعتباره المرشح الوحيد.
على صعيد الأندية قدم الفيصلي لاعبه إبراهيم غالب القادم من النصر بعد انتهاء عقده مع الأخير وعدم التجديد معه.
وكتب غالب رسالة شكر للنصراويين بعد خلع القميص الأصفر،
عبر فيها عن امتنانه للدعم الذي وجده خلال مسيرته لمدة 13 عاماً، حيث تدرج بمختلف درجات النادي وحقق مع الفريق الكروي الأول 3 بطولات دوري وكأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد.
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