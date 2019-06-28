«اللجنة الابتدائية» تمنح الترخيص المحلي ل13 نادياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية اجتماعها الدوري لإصدار قرارات الترخيص المحلي الخاص بمسابقات لجنة دوري المحترفين أمس الأول في مقر اللجنة بالعاصمة أبوظبي.

ترأس الاجتماع عمر الحاي الميدور وحضره أعضاء اللجنة وممثلو إدارة تراخيص الأندية بلجنة دوري المحترفين.

وبعد الاطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص، قررت اللجنة منح الترخيص المحلي ل 13 من شركات كرة القدم وهي: شركة الشباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة الفجيرة لكرة القدم، شركة النصر لكرة القدم، شركة كلباء لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم، شركة الوصل لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة بني ياس لكرة القدم، شر كة الإمارات لكرة القدم وشركة نادي دبا.

كما أصدرت اللجنة قرارها بعدم إصدار ترخيص محلي لشركة الظفرة لكرة القدم لعدم استيفائها للمعايير المالية، وستكون أمام شركة الظفرة فرصة لتقديم طلب الاستئناف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام قرار لجنة التراخيص الابتدائية، فيما سيتم تقييم شركة خورفكان لكرة القدم وشركة حتا لكرة القدم خلال شهري يونيو ويوليو ثم رفع التقرير النهائي للجنة التراخيص الابتدائية في حال وجود أي نواقص في متطلبات تراخيص الأندية الاستثنائية للأندية الصاعدة لدوري المحترفين، علماً أن جميع شركات كرة القدم ستخضع لتقييم الاتحاد الآسيوي، والذي بدوره سيصدر قراراته بشأن الترخيص الآسيوي في شهر أكتوبر 2019.

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يذكر أن نظام الرخصة المحلية يعتبر من أوائل الأنظمة في القارة الآسيوية التي طبقت نظام الترخيص المحلي للمشاركة في البطولات المحلية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجنة دوري المحترفين من خلال دعم وتطوير شركات كرة القدم وبناءً على توصية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطبيق نظام تراخيص محلية يتواكب مع متطلبات واحتياجات الدوري المحلي لكل اتحاد وطني، كما أن نظام تراخيص الأندية الإماراتية يعتبر من أفضل الممارسات في القارة الآسيوية وذلك بإضافة معيار التسويق والترويج والذي يهدف إلى ترويج منتج كرة القدم بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية بين شركات كرة القدم تبدأ من خارج المستطيل الأخضر.

هذا وعقدت لجنة دوري المحترفين الاجتماع الدوري الرابع للمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة أمس الأول بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي. ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة وحضره المديرون التنفيذيون للأندية المحترفة ومديرو الإدارات باللجنة.

افتتح الحوسني الاجتماع مرحباً بالحضور، وأثنى فيه على الجهود المتميزة التي بذلتها الأندية خلال الموسم المنصرم، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود وتقديم الأفضل في الموسم المقبل. تم خلال الاجتماع عرض مستجدات مشروع إشهار رابطة المحترفين الإماراتية، ثم مشروع تطوير دوري الخليج العربي والذي يتضمن العديد من المبادرات، تشمل المبادرات المجتمعية، تجربة يوم المباراة، ولاء الجماهير والمبادرات التجارية.

وتواصل الاجتماع بعرض تقرير قدمه الوكيل الضريبي للجنة دوري المحترفين والأندية، تضمن ما قدمه الوكيل من خدمات على مدار الموسم المنصرم، والتحديات التي واجهت الإدارات المالية في الأندية المحترفة، وسبل تلافيها مستقبلاً.

واختتم الاجتماع بعرض تقرير عن معايير النقل التلفزيوني لضمان مواصلة رفع جودة بث مباريات المسابقات التي تنظمها لجنة دوري المحترفين.