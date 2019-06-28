شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل أوغندا وزيمبابوي 1-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل المنتخب الأوغندي مع منتخب زيمبابوي 1 - 1 بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.
وتقدم المنتخب الأوغندي في الدقيقة 11 عن طريق أوكوي، قبل أن يسجل خاما بيليات هدف التعادل في الدقيقة 41.
ورفع المنتخب الأوغندي رصيده في المركز الثاني إلى أربع نقاط، فيما حصل منتخب زيمبابوي على النقطة الأولى.
وأبدى الفرنسي سيبستيان ديسابر مدرب أوغندا، رضاه عن نتيجة التعادل، وقال إن اللقاء كان صعباً بعدما تقدم فريقه ثم تراجع، مشيراً إلى أن هدف زيمبابوي كان منطقياً لأن فريقه لم يحسن إدارة المباراة.
وأرجع سبب تراجع أداء فريقه في الشوط الأول، إلى المجهود الكبير الذي بذله لاعبوه في المباراة الأولى أمام الكونغو.
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