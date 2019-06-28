اليماحي: النجاح ثمرة الجهد المضني والعمل المنظم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم حصولها على الرخصة المحلية من قبل لجنة دوري المحترفين للموسم الجديد والذي يشهد استمرار الفريق الكلباوي بدوري الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي.

وأكد محمد عبيد اليماحي نائب رئيس مجلس الإدارة أن العمل المنظم وتطبيق أفضل الاستراتيجيات والخطط المدروسة على أرض الواقع حتما سيكون ثماره النجاح والنتائج المرضية، لافتا إلى أن النادي برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي ونائبه الشيخ هيثم القاسمي ومن خلفهما مجلس الإدارة برئاسة علي كانو يعمل جاهدا على توفير الدعم والاستقرار لفرق النادي بمختلف مراحلها لتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهداً مضاعفاً تكلل بسلسلة من التعاقدات الناجحة سواء على صعيد اللاعبين الأجانب عبر التعاقد مع المهاجم التوغولي بينيل ملابا (28 عاما) قادما من الدوري الهولندي، والأردني ياسين البخيت محترف الفريق الدباوي فضلا عن تجديد عقد المجري بلازس جوجاك نظراً لعطائه الوافر مع الفريق الموسم المنصرم بالإضافة إلى كوكبة من اللاعبين المحليين أبرزهم الحارس يوسف الزعابي من الوصل وناصر عبد الهادي من الوحدة وخالد شماريخ من الإمارات ويعقوب الحوسني من النصر وعبد السلام محمد من بني ياس وإبراهيم سرحان من الفجيرة وسعيد المنهالي من العين. كما وقع النادي عقوداً احترافية مع عدد من اللاعبين الشباب من بينهم الثلاثي سيف الزعابي وياسر حسن وعبد الله البيرق من فريق 18 سنة إلى جانب اللاعب يوسف الزعابي (19 سنة)، فضلاً عن تجديد عقد رومان دياجو مدرب فريق كرة الصالات.