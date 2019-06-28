الجمعية العمومية ل «آسيوي الهجن» تنطلق اليوم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف أبوظبي غداً السبت، الجمعية العمومية الأولى للدول الآسيوية المهتمة بسباقات الهجن تمهيداً لإشهار الاتحاد القاري لسباقات الهجن في الاجتماع الذي سيحضره وفد المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة، ويشارك في الاجتماع الذي سيعقد في المنصة الرئيسية لسباقات الهجن في الوثبة 11 دولة تتطلع إلى مرحلة جديدة من التطوير الخاص بهذه الرياضة التراثية.

ويعكس انطلاق الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن من أرض الإمارات، الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في تعزيز موروث الآباء والأجداد وتعميقه في نفوس الأجيال القادمة، ويؤكد ذلك الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دعم وترسيخ سباقات الهجن بكل المجتمعات الآسيوية.

وقدم عبد الله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على رعايتها لهذه التظاهرة الآسيوية في أولى انطلاقاتها والتي تأتي استمراراً للنهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقال المهيري: استمرار هذه الرياضة في العقدين الماضيين ثمرة المتابعة الدائمة والمستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والتوجيهات التي ساهمت في بقاء هذه الرياضة من خلال الأفكار التطويرية التي باتت تمثل حجر أساس جديداً لها في جميع المحافل التي تحتضنها.

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وأوضح «رياضة سباقات الهجن في الإمارات وتحت مظلة الاتحاد برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أصبحت من الرياضات المميزة من خلال أعداد المشاركين والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع أو الجوائز الكبيرة وحتى القوانين التي تعنى بالسلالة الحيوانية والمحافظة عليها».

وشكر المهيري أعضاء الدول المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية الأول للدول الآسيوية والخاصة بسباقات الهجن متمنياً لهم التوفيق في تطوير هذه الرياضة التراثية على جميع المستويات.

وقال: «نتطلع إلى جسم جديد يجسد طموحات دول القارة ويلبي الإقبال المتزايد على المشاركة في السباقات، لدينا خطط كبيرة في التطوير وتوسيع قاعدة الملاك في كل الدول الآسيوية، ومن هذه البداية نطمح إلى زيادة العدد وزيارة الدول وتأسيس اتحادات وطنية لسباقات الهجن والعمل على اقتناء أفضل السلالات والاهتمام بالجوانب البيطرية ودعم الملاك والمضمرين».

وأضاف: «نطمح لإقامة سباقات هجن في كل دول القارة بالإضافة إلى تنظيم مسابقات قارية تجمع النخبة، ليس هدفنا حسابات الربح والخسارة وإنما نطمح لتعزيز مكانة رياضة الآباء والأجداد ووضعها في المكانة التي تستحقها.