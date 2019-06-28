نبيل المزروعي: اتحاد كلباء يتمتع بنظرة فنية ثاقبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح نبيل أحمد المزروعي لاعب المنتخب الوطني السابق أن نادي اتحاد كلباء نجح في البقاء في دوري الخليج العربي بفضل النظرة الفنية الثاقبة وجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري وإدارة النادي، مبيناً أن التحضيرات تمضي بصورة جيدة استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح المزروعي أن المعطيات الحالية تبشر جمهور النمور بموسم جيد وقال إن التوجيهات الكريمة للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي تؤكد أن الإنجازات ستستمر وتتطور نحو الأفضل وأن الاهتمام بجميع شؤون الفريق زاد من عزيمة رياضيي كلباء على المنافسة في جميع الرياضات والبطولات.

وأوضح المزروعي أن أسرة النمور محظوظة بالدعم والمتابعة الحثيثة من قبل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي والأمين العام عيسى هلال الحزامي وأن الجهود الرياضية التي يبذلها رئيس مجلس إدارة النادي علي حسين اللوغاني وأعضاء إدارته تكشف الاحترافية العالية في تطوير النادي وتدعو للتفاؤل إلى أن يشهد اتحاد كلباء طفرة رياضية غير مسبوقة بنجاحات على كل الأصعدة الرياضة، مباركاً إنجاز البقاء ومؤكداً أنه يعد تتويجاً للجهود المبذولة من قبل إدارة النادي، داعياً الجمهور للوقوف خلف النادي.