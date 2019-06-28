«عجب» يجدد انتماءه للعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد عبد الرحمن «عجب» سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع نادي العين حتى 2023، مؤكداً رغبته بإنهاء مسيرته الكروية مع «الزعيم».

وقال محمد عبد الرحمن: رغبتي الحقيقية في إنهاء مسيرتي مع العين كبيرة جداً، وأود أن أؤكد لكل من حاول أن يشكك في بقائي ضمن قائمة العين أنني لم أفكر لحظة في مغادرة بيتي الأول ولم أفكر كذلك في أي عرض تلقيته خلال الفترة الماضية، لأنني ابن العين النادي الذي منحني الكثير وأتطلع إلى رد التقدير لهذا الكيان الشامخ.