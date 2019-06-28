«خورفكان» يعسكر في مصر ويبحث عن لاعبين أجانب

قرر نادي خورفكان تعيين الحكم الدولي السابق فهد الكسار مديراً للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين الكابتن مشعل عبدالوهاب إدارياً للفريق الرديف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شركة كرة القدم بنادي خورفكان مساء أمس، برئاسة خليل غانم الحمادي وبحضور أغلبية الأعضاء لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع وفي مقدمتها ملف التعاقدات للموسم الجديد.

وأكد مبارك مسعود الحمادي رئيس اللجنة الإعلامية أن تعيين الثنائي الكسار وعبدالوهاب يأتي دعماً لمسيرة الفريق الأول في دوري المحترفين والفريق الرديف ورفدهما بالكفاءة الإدارية والعمل على استقطاب الكوادر النشطة، واصفاً القرار بالخطوة المثالية باعتبارها تهدف إلى الاستعانة بأسماء لامعة وكفاءات إدارية يميزها تاريخها الرياضي الحافل بالنجاح وطموحها غير المحدود ورغبتها الأكيدة في تقديم الفوائد ونقل تجاربها إلى اللاعبين.

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وحول ما يتعلق بالمحترفين الأجانب الذين ينوي خورفكان التعاقد معهم أشار مسعود الى أن إدارة النادي تسابق الزمن من أجل أستكمال كافة تحضيرات الموسم الجديد وتهيئة الأجواء الملائمة للفريق الأول ودعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين.

وقال: هناك أكثر من لاعب سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين يجري التفاوض معهم ونأمل أن نوفق في حسم كل الأمور قبل انطلاقة البرنامج الإعدادي والمعسكر الخارجي الذي حدد له جمهورية مصر العربية.

يذكر أن خورفكان تعاقد مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي لقيادة النسور في المحترفين ومن المقرر وصول كاميلي مطلع الشهر المقبل لمباشرة مهامه مع الفريق.