شكرا لقرائتكم خبر عن عبير يوسف: دعم أصحاب الهمم علمياً يمهد لطفرة مميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصفت عبير يوسف البلوشي العضو السابق في مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، مؤتمر خورفكان العلمي الدولي لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة والذي سينطلق يوم غد في فندق شيراتون الشارقة بالنقلة النوعية المميزة التي يترقب توصياتها ومكاسبها أصحاب الهمم من الرياضيين وسواهم في باقي المجالات، مؤكدة أن دعم أصحاب الهمم في الجوانب العلمية سيمهد لطفرة مميزة إضافية في الارتقاء بهذه الشريحة علميا بعد أن شهدت تطوراً كبيراً في الجوانب الرياضية والتنافسية والتنظيمية.
وقالت عبير البلوشي إنه من الضروري إيصال ما سيعتمد من توصيات لتكون بمتناول المتخصصين وبما يخدم أصحاب الهمم ليعزز ما حققوه من ميداليات ملونة رياضياً وفي باقي المجالات وترجمة ذلك بالشكل الذي يدعم عمل أندية أصحاب الهمم في الدولة وخصوصاً تجارب الرياضيين والإداريين، بحيث تواكب النقلة النوعية التي تشهدها رياضتهما وأكدت أن ما يحظى به أصحاب الهمم في جميع الفئات ومنها في الجانب الرياضي من رعاية كريمة ودعم لامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جعلهم في الواجهة تنافسياً وتنظيمياً.
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