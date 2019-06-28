أقوى رجل يزور مجلس دبي الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت دبي الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة العالميين ومركزاً لممارسي رياضة أقوى رجال في العالم الذين يتوافدون إلى دانة الدنيا للاستمتاع بأجوائها الرائعة والاستفادة من منشآتها الرياضية والسياحية والحياتية لاستعراض قوتهم الخارقة وتحقيق المزيد من الإنجازات ومواصلة تسجيل الأرقام العالمية.

وأعلن البطل المجري زولت سينكا الملقب ب (بوباي) خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي أن دبي ستشهد حدثين فريدين خلال الأشهر المقبلة، حيث كشف عن استعداداته لتحطيم أرقام قياسية جديدة في دبي ضمن موسوعة جينيس.

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ويستعد البطل المجري سينكا البالغ من العمر 38 عاماً لسحب طائرتين إحداهما بوينغ 777 والأخرى إيرباص 380 وذلك بأسنانه فقط دون أي مساعدة، وقال سينكا: «أخطط إلى تحطيم عدة أرقام قياسية هنا في دبي وضمها لموسوعة جينيس العالمية، حيث سأقوم في البداية بسحب طائرة بوينغ 777 بأسناني خلال الأشهر المقبلة، كما أخطط إلى سحب طائرة إيرباص ايه 380 خلال فعاليات «دبي إكسبو 2020»، وبعد ذلك سأعمل على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية من خلال سحب من 6 إلى 8 سيارات، كما سأحاول سحب الحافلات الضخمة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأخطط أيضاً إلى تقديم عرض جديد على مهبط الطائرات الخاص ببرج العرب».

وكان سينكا المقيم في دبي منذ عام 2016 حطم أكثر من 35 رقماً قياسياً في رياضة القوة وبناء الأجسام خلال العشر سنوات الماضية، حيث سحب بأسنانه طائرة إيرباص إيه 320 التي تزن 50 طناً لمسافة 39.2 متر خلال 52 ثانية، وطائرة إيرباص ايه 300 التي تزن 90 طناً لمسافة 26 متراً في مطار بودابست، كما قام أيضاً بسحب قطار يزن 80 طناً.

وأضاف سينكا: «إن ما أفعله يختلف عن رياضة (سترونغ مان) فأنا لست بضخامة لاعبي (سترونغ مان) حيث إن وزني يصل إلى 100 كغم، وطولي 172 سم فقط، بينما على سبيل المثال يصل وزن هافثور بجورنسون بطل العالم في هذه الرياضة إلى 200 كغم وطوله 206 سم، لكن عندما يأتي الحديث عن سحب الأثقال بالأسنان فهذا هو العمل الخارق الذي أقوم به».