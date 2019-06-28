الأرجنتين تواجه فنزويلا بطموح تحسين الصورة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي على موعد مع مباراة حاسمة عندما يلتقي منتخب «التانجو» الساعة 11 من مساء اليوم مع نظيره الفنزويلي في لقاء ربع النهائي.

وعانت الأرجنتين لبلوغ الدور ربع النهائي، فبعد خسارتها مباراتها الافتتاحية أمام كولومبيا صفر-2، تعادلت مع البارجواي 1-1 قبل أن تهزم قطر بهدفين نظيفين، وعلى «التانجو» أن يثبت اليوم نفسه ويقدم ما يتفق مع ما يملكه من لاعبين مميزين، وفي مقدمتهم ميسي.

لن تكون المباراة نزهة للأرجنتين، ذلك لأن فنزويلا هزمتها ودياً 3-1 في مارس/‏ آذار الماضي في مدريد، ولم ينجح «التانجو» في التغلب على منافسه في آخر ثلاث مباريات، كما أن فنزويلا قدمت عروضاً لافتة في هذه البطولة؛ إذ تعادلت مع بيرو والبرازيل وتغلبت على بوليفيا 3-1.

وقال مدرب منتخب فنزويلا، رافائيل دوداميل، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي «هو الأفضل على مدار التاريخ، سواء فاز بالألقاب أم لا».

وامتدح دوداميل «البرغوث»، وأوضح الإعجاب الذي يشعر به «راقصو التانجو» تجاه ميسي ينعكس في أداء الفريق.

وتابع: «إنه يولد حافزاً ودافعاً إضافياً لأي لاعب، نحن كخصوم ندرك أن الوقت قد حان للتنافس وليس للإعجاب بمهارته».

وقال دوداميل «بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، سواء فاز أو لم يفز بالألقاب إزاء كل ما حصل عليه في مسيرته المهنية».

من جهته، حذر حارس مرمى الأرجنتين فرانكو أرماني زملائه من سرعة لاعبي فنزويلا.

وقال حارس مرمى ريفر بلايت والذي يخوض أول بطولة كبرى له على الصعيد الدولي في صفوف منتخب بلاده: «يتعين علينا تسجيل الأهداف، أن نكون حذرين لتحاشي المفاجأة». وأوضح «تتطلع فنزويلا إلى استرداد الكرة بسرعة والمبادرة إلى الهجوم على الأجنحة وهي تملك لاعبين يتمتعون بالسرعة».

وأشاد أرماني بمهاجم نيوكاسل سالومون روندون بقوله: «يملكون مهاجماً يستطيع السيطرة على الكرة ويجيد التحرك جيداً».

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واعتبر أرماني بأن منتخب بلاده حامل اللقب 14 مرة آخرها عام 1993، بدأ يجد إيقاعه بعد بداية مخيبة بقوله: «لقد تحولنا من السيئ إلى الأفضل في كوبا أمريكا. الثقة بالنفس تكبر من مباراة إلى أخرى، كما أن الانسيابية والتفاهم بين الخطوط أصبح أفضل بكثير من البداية ونحن في وضع جيد قبل خوض الدور ربع النهائي».

في المقابل، اعتبر قائد فنزويلا توماس رينكون أن منتخب الأرجنتين فقد هيبته وقال في هذا الصدد «مضى وقت طويل لم تحرز فيه الأرجنتين أي لقب على الرغم من تاريخها والأسماء العريقة لديها».

وختم «نحترمهم لكننا لا نخشاهم ونعتقد أنها قد تكون لحظة جيدة في تاريخنا لتوجيه ضربة كبيرة».

وفي مباراة ثانية، تلعب كولومبيا أكثر المنتخبات إقناعاً، مع تشيلي حاملة اللقب في آخر سنتين في قمة نارية هي الأقوى في ربع النهائي.

وتصدرت كولومبيا مجموعتها في الدو الأول بثلاث إنتصارات، في حين تعرضت تشيلي لخسارة واحدة كانت أمام الأوروجواي، وحلت ثانية في مجموعة ضمت اليابان والإكوادور.

من جهته، أكد ماتياس أوريبي لاعب وسط منتخب كولومبيا أنه سعيد لوقوع بلاده مع تشيلي حاملة لقب آخر نسختين في الدور ربع النهائي. ورأى أوريبي لاعب أمريكا المكسيكي أن أسلوب الخصم يناسب فريقه «من بين الخصمين المحتملين (تشيلي- الأوروجواي)، أفضل شخصياً تشيلي لأنه فريق يمرر الكرة جيداً ويبقيها على الأرض».

تابع «لكنهم يتركون أيضاً المساحات، يسمحون لك باللعب ونحن كنا نستخدم الكرة بشكل جيد. كنا مباشرين وهذا ما ساعدنا على إيقاف خطة الخصم».

بدوره، قال دافينسون سانشيس الذي سيلعب إلى جانب ييري مينا في قلب الدفاع، إن تشيلي «حاملة اللقب، لكن لسنا أقل منها. الجميع يعرف نوعية لاعبينا في الهجوم، في أي وقت يمكننا الفوز على الخصوم».

ويملك البرتغالي كارلوس كيروش مدرب كولومبيا مجموعة من اللاعبين تغني تشكيلته في خط الهجوم. سيدفع على الأرجح بخوان كوادرادو وروجر مارتينيز على الجناحين، مع خاميس رودريجيز في صناعة اللعب، فيما يتبارى راداميل فالكاو ودوفان زاباتا على مركز رأس الحربة. وتتفوق كولومبيا تاريخياً على تشيلي، رغم أنها لم تفز عليها في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية أو في آخر ثلاث مباريات.

ويرى مهاجم تشيلي المخضرم خوسيه بيدرو فوينساليدا، أن تشيلي تملك لاعبين قادرين على الارتقاء بمستوى المنافسة على غرار اليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة والمهاجم ادورادو فارجاس. وقال فوينساليدا «نحن أقوياء جداً من الناحية الذهنية مع مهاجمين من مستوى عالمي يرتقون إلى مستوى بطولات مماثلة».