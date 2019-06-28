يلا شوت plus مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر كورة ستار kora star لايف بث مباشر مباراة...

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بث مباشر البرازيل وباراجواي رابط البث المباشر بعد قليل وقبل انطلاق المباراة الهامة بين الفريقين في ربع نهائي كوبا أمريكا بجودات متعددة.