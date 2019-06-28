بث مباشر مباراة البرازيل وباراجواي كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث...

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رابط مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر يلا شوت بث مباشر البرازيل Kora star كورة ستار بث مباشر البرازيل وباراجواي كورة اون لاين البرازيل بث مباشر كورة حصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم بتوقيت المملكة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة حيث سيتم نقلها عبر قناة بي ان سبورت Max 3HD بتعليق من علي محمد علي، وأعلن المدير الفني للبرازيل أن لاعبه فرناندينيو لن يكون متاحا في هذه المواجهة ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في اللقاء القادم في حالة التأهل.

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