استقبل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وساحل العاج اليوم مجاناً جميع القنوات التي تذيع...

جميع القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وساحل العاج اليوم مجاناً في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 نرصدها لكم من خلال هذا التقرير والتي ستكون هي نفس القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا، وقد انطلقت مباريات البطولة الأكثر شعبية في القارة السمراء يوم الجمعة الماضي الموافق 21-6-2019 والتي تستمر حتى يوم 19 من شهر يوليو 2019 بمشاركة عدد 24 منتخباً على مستوى القارة الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وساحل العاج اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة ستكون محض اهتمام جميع عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي وبالأخص الجماهير المغربية والجماهير التي ستتابع اللقاء عبر شاشات التلفاز ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت ماكس الناقل الحصري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وساحل العاج مجانا

وقد أسفرت القرعة التي أقيمت في سفح أهرامات الجيزة بوقوع المنتخب المغربي ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كلاً من منتخب ساحل العاج ومنتخب جنوب أفريقيا ومنتخب ناميبيا، ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط حتى الآن.

وتنطلق مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم الجمعة 28-6-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

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والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وسنبدأ معكم أولاً بتقديم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا مجانا على نايل سات والتي تقوم بتقديم جميع الأخبار عن المنتخبات المشاركة في البطولة وتنقل جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا.

تردد قناة تايم سبورت نايل سات الناقلة لكأس أمم أفريقيا مصر مجانا

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

القنوات المفتوحة التي تذيع كأس أمم أفريقيا مجانا 2019 عرب سات هوت بيرد استرا

إليكم قائمة بأهم القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 مجانا، وهي نفس القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وساحل العاج اليوم مجانا على هوت بيرد وعرب سات وبعض الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة التشاد

القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

قناة بين سبورت الفرنسية

قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500

تردد قناة ديكال بلوس

DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500

تردد قناة اورتيم ORTM

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

تردد قناة اورتب ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا

EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا

Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة Eurosport 2

Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500

تردد قناة سبورت بلوس SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى

Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول

EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500

تردد قناة اورانج سبورت بول

Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500

تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA