أحمد مرتضي منصور: كهربا مش هيروح الاهلي.. والدوري في ميت عقبة

رضا علي
قال احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، ان محمود كهربا لاعب الفريق الاول لكرة القدم لن يرحل عن الفريق و عقده ممتد 4 سنوات.
وتابع منصور : الدوري هذا العام في ميت عقبة.
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