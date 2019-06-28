مدافع الجزائر يتحدث لـ"الخليج 365" عن إيقاف ماني والتتويج وتراجع الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد رامي عربي مدافع المنتخب الجزائري، أن فريقه استطاع إيقاف خطورة الهجوم السنغالي بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال عربي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه كان مكلفا بإيقاف خطورة ماني، بمساعدة زملائه: "لم يكن مجهودي وحدي، وإنما مجهود الفريق بالكامل، ودعم المهاجمين للدفاع".

واستطاع المنتخب الجزائري الفوز على السنغال بهدف نظيف، ليضمن الخُضر التأهل لثمن النهائي، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة.

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ووعد عربي الجماهير الجزائرية بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف عربي أن مباراة السنغال كانت صعبة، نافيا تراجع فريقه خلال أحداث الشوط الثاني: "نفذنا تعليمات المدرب وجميع اللاعبين هاجموا بأكبر قدر من أجل إحراز هدف للفوز بالمباراة".

ويتصدر المنتخب الجزائري مجموعته الثالثة برصيد6 نقاط، يليه المنتخب السنغالي بـ3 نقاط، وفي ذيل المجموعة منتخبي تنزانيا وكينيا دون رصيد حيث تجمعهما مواجهة الجولة الثانية بالمجموعة.