محرز لـ"الخليج 365": شكرا للمصريين.. ولم ننتصر في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

وجه رياض محرز قائد المنتخب الجزائري الشكر إلى جماهير بلده، والجمهور المصري بعد الفوز على السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا، موضحًا أن فريقه عليه أن يستمر في العمل كون فوز اليوم ليس مباراة نهائية.

وقال محرز في تصريحاته لـ"الخليج 365" عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف: "مر وقت طويل ولم نلعب مباراة مثل هذه ضد فريق قوي للغاية فالأمر لم يكن سهلًا."

وتابع: "لكن الآن يجب أن نظل في قمة التركيز، وأن نستمر في العمل، اليوم لم يكن نهائي البطولة، وسنرى إلى أين سنذهب."

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وأضاف: "تغلبنا على فريق جيد جدا لقد كانت مباراة صعبة وقوية في الشوط الأول وكنا أفضل في الشوط الثاني وأعتقد أننا نستحق الانتصار.. الشوط الأول يتعلق بإدارة اللقاء لكن في الشوط الثاني لعبنا وتقدمنا وكان الأمر أفضل."

ووجه الشكر للجماهير التي ساندت بلاده في المباراة: "فزنا اليوم بفضل كل المشجعين الجزائريين والمصريين الذين حضروا اليوم شكرا لكم على دعمكم."

واختتم بتوجيه كلمة للشعب الجزائري: "نريد أن نجعلهم سعداء إن شاء الله، شكرا لجميع الشعب الجزائري سنقدم كل ما لدينا إن شاء الله للفوز بالبطولة."