سفيان فيغولي لـ"الخليج 365": قاتلنا بروح الجزائر.. وشكرًا للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

صرح سفيان فيغولي لاعب المنتخب الجزائري بأن الفريق قاتل بروح الجزائر في المباراة التي فاز خلالها على السنغال، وشكر الجماهير التي حضرت من أجل دعمهم خلال بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وقال فيغولي في تصريحاته لـ"الخليج 365" عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف: "لقد استعدينا بشكل للمباراة، والجهاز الفني أدي عملًا رائعًا، وعلمنا كيف نلعب ضد السنغال، وعرفنا كيفية التغلب عليهم."

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وتابع: "منذ بداية المباراة ونحن نضغط على السنغال وكنا نلعب بقوة كبيرة، وخضنا اللقب بقتال وبروح الجزائر من أجل تحقيق الانتصار."

وأضاف: "كان هناك الكثير من الشجاعة من جانب جميع اللاعبين، وحظينا بتضامن كبير من الجماهير، ويجب أن أهنيء الجميع وخاصة الجماهير التي أتت لتشجعينا، والوقوف بجانبا."

وضمن المنتخب الجزائري التأهل إلى دور الـ16 بأمم إفريقيا 2019، بعد الوصول إلى 6 نقاط، في صدارة المجوعة الثالثة قبل مباراة واحدة من ختام مرحلة المجموعات.