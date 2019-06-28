منافس مصر المتوقع.. كينيا تُحيي آمالها في الصعود وتقصي تنزانيا رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق منتخب كينيا فوزًا مثيرًا على منافسه تنزانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية.

وحافظ منتخب كينيا على آماله في التأهل لدور الـ16، بعدما حقق أول 3 نقاط له بالبطولة، بعدما خسر المباراة الأولى أمام الجزائر، فيما بقي المنتخب التنزاني دون رصيد من النقاط بعدما خسر المباراة الثانية على التوالي، ليودع البطولة رسميا.

وتقاسم المنتخب الكيني مع منافسه السنغالي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، فيما ضمن المنتخب الجزائري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث يلتقي في الجولة المقبلة أمام تنزانيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع ثالث تلك المجموعة (حال تأهله) في حالة الحفاظ على صدارته لمجموعته الأولى.

ووفقا لنظام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة، فيما يتأهل أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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تفاصيل المباراة:

تقدم المنتخب التنزاني مبكرًا عن طريق اللاعب موسوفا في الدقيقة السابعة.

ونجح مايكل أولانجا التعادل لكينيا في الدقيقة 39، قبل أن يرد سماتا نجم تنزانيا سريعا ويحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 40، مستغلا خطأ الحارس في الخروج ليضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الكيني في إدراك التعادل بالدقيقة جوهانا أومولو في الدقيقة 62 برأسية رائعة.

وفاجأ مهاجم كينيا ميكايل أولونجا مرمى تنزانيا، بهدف رائع في الدقيقة 80 بتصويبة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك، لتستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليطلق الحكم صافرة النهاية.