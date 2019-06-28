سان جيرمان يعلن ضم هيريرا وسارابيا الأسبوع المقبل

يعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع المقبل عن التوقيع مع صفقتين جديدتين وهما لاعبا الوسط الإسبانيين أندير هيريرا وبابلو سارابيا قادمين من فريقي مانشستر يونايتد وإشبيلية، على الترتيب، وذلك وفقاً لما نشرته اليوم الخميس، صحيفة ليكيب الفرنسية.

وستكون هاتين الصفقتين هما الأوليتين التي يتم إبرامها تحت قيادة المدير الرياضي الجديد، البرازيلي ليوناردو، الذي جاء خلفاً للبرتغالي أنتيرو هنريكي.

وسينضم هيريرا للفريق الباريسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع “الشياطين الحمر”، وبالنسبة لسارابيا فسيقوم البي إس جي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع إشبيلية والمُقدر بـ18 مليون يورو، حسبما أفادت الصحيفة.

ووصل اللاعبان في بداية سوق الانتقالات الصيفية المشتعل للغاية للفريق الفرنسي الذي تعاقد أيضاً مع المدافع الهولندي دي ليخت قادماً من أياكس أمستردام، ومن المتوقع أيضاً أن يقوم النادي ببيع نجمه البرازيلي نيمار.