جماهير الجزائر تشكر مصر على كرم الضيافة

حرصت جماهير الدول العربية تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا التى ساندت منتخبات بلادها في بطولة الامم الافريقية على إرسال رسالة لمصر تشيد فيها بحسن التنظيم والاستضافة. رفعت الوفود والجاليات العربية لافتة في مدرجات الملاعب المصرية بعنوان" شكرا لأهل مصر على حسن الاستضافة". Advertisements وظهر ذلك جليا اليوم خلال لقاء السنغال والجزائر والتي انتهت بفوز الاخير بهدف حيث رفعت جماهير الجزائر لافتة مكتوب عليها "تحية للشعب المصري على كرم الضيافة". وفي المقابل نشرت صفحة اتحاد الكرة المصري عبر السوشيال ميديا رد على تلك الصور: "أهلا بكم في بلدكم الثاني".

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