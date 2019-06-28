رئيس الكاف يقدم التعازي لضحايا مدغشقر

أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا خلال تدافع بملعب ماهاماسينا في أنتاناناريفوخلال احتفالات اليوم الوطني لمدغشقر.
ونشر الكاف بيانا رسميا لنعى الضحايا وقال فيه: "أسرة كرة
ولقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 75 آخرون، الاربعاء، خلال تدافع داخل ملعب في مدينة أنتاناريفو، عاصمة مدغشقر.
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