رئيس الكاف يقدم التعازي لضحايا مدغشقر

أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا خلال تدافع بملعب ماهاماسينا في أنتاناناريفو خلال احتفالات اليوم الوطني لمدغشقر. خلال احتفالات اليوم الوطني لمدغشقر. ونشر الكاف بيانا رسميا لنعى الضحايا وقال فيه: "أسرة كرة القدم الأفريقية بالكامل تشاطر الشعب الملجاشي الحزن والأسى." ولقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 75 آخرون، الاربعاء، خلال تدافع داخل ملعب في مدينة أنتاناريفو، عاصمة مدغشقر.

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