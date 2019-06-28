اسبانيا تكتسح فرنسا برباعية بأمم أوروبا للشباب

اكتسح المنتخب الاسباني للشباب نظيره الفرنسي باربعه اهداف مقاب هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس في نصف نهائي بطولة امم اووربا للشباب المقامه بايطاليا.

سجل اهداف اللقاء ماركا روكا ،ميكيل اويارزابال ،داني اولمو ،بورخا مايورال للمنتخب الاسباني في الدقائق 28،45،47،66 بينما سجل هدف فرنسا جون فيليب

ماتيتا في الدقيقة 16.

وبهذه النتيجه يتاهل المنتخب الاسباني الي نهائي البطولة ويلتقي مع المنتخب الالماني في نهائي البطولة يوم الاحد المقبل بينما يلعب المنتخب الفرنسي علي المركز الثالث والرابع.

شاهد الأهداف :