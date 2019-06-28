انجلترا تمطر شباك النرويج بثلاثية بمونديال السيدات

تغلب المنتخب الانجليزي للسيدات علي نظيره النرويجي بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمنمباريات ربع النهائي من بطولة كاس العالم للسيدات التي تقام في فرنسا.
سجل اهداف اللقاء كل من جيل سكوت ،ايليين وايت ،لوسي برونز في الدقائق 3،40،57.
وبهذه النتيجه يتاهل المنتخب الانجليزي الي نصف النهائي بينما يودع المنتخب النرويج البطولة.
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