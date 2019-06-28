الصيد يفتتح حديقة أطفال بمواصفات عالمية فى احتفال مبهر

افتتح مجلس إدارة نادى الصيد حديقة الأطفال بالمقر الرئيسى في الدقى بعد إعادة تطويرها وتخطيطها طبقا لأحدث المواصفات العالمية فى احتفال مبهر. حضر حفل الإفتتاح الأستاذ محسن طنطاوى رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد همام نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ إيهاب حشيش أمين الصندوق وأعضاء المجلس الأستاذ محمد العقدة و الأستاذ محمد الشرقاوى والدكتورة إيمان كريم والأستاذ محمد شرف والمهندس أحمد مجيب والدكتور محمد السحرتى والمهندس أحمد الشاذلى والمهندس حسين أبو السعود واللواء شيرين شمس المدير التنفيذى والاستاذ محمد غباشى مساعد المدير التنفيذى. كما حضر حفل الافتتاح رؤساء النادى السابقين المهندس حسين صبور والدكتور مجيب عبد الله واللواء أركان حرب Advertisements محسن الشاذلى رئيس أركان القوات المسلحة السابق واللواء كمال مدبولى والاعلامى الكبير الأستاذ سيف زاهر عضو مجلس الادارة الأسبق وعضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم. محسن الشاذلى رئيس أركان القوات المسلحة السابق واللواء كمال مدبولى والاعلامى الكبير الأستاذ سيف زاهر عضو مجلس الادارة الأسبق وعضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم. وقام الأستاذ محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة النادى والمهندس أحمد مجيب عبد الله عضو مجلس إدارة النادى بإهداء درع النادى للمهندس نجيب ساويرس تقديراً لتبرعه بقيمة الألعاب بالحديقة بالكامل والتى بلغ قيمتها حوالى 6 مليون جنيهاً، (الذى اعتذر عن الحضور لظروف خاصة). كما تم تكريم الدكتورة سحر عطية والمهندس عصام أباظة من مجموعة المستشارين المتحدين والمهندس أحمد عبد الله من جهاز المشروعات والدكتور شريف مراد عميد كلية الهندسة السابق والمهندس إيهاب حمدى عضو اللجنة الهندسية على اسهامتهم فى إعادة بناء الحديقة. يذكر أن حديقة الأطفال الجديدة تم إعادة تخطيطها وتجديد البنية التحتية بالكامل لتتناسب مع مخطط الحديقة الجديد والذي شمل العديد من الإستخدامات التي تواكب أحدث متطلبات الأطفال حيث تم تقسيم الحديقة إلى أربع مناطق تم تصميمها على أعلى مستوى لتناسب جميع الفئات العمرية من سن 6 شهور وحتى 16 عام وتجهيزها بمناطق ألعاب متميزة طبقا للمواصفات الألمانية الاوروبية، كما تم انشاء مناطق ألعاب تساعد على تنمية ذكاء الأطفال ومساعدتهم على الإبتكار وتنمية المهارات الخاصة بالطفل وتخصيص ألعاب لذوي الإحتياجات الخاصة لأول مرة في نادي الصيد وانشاء تراك خاص بالدراجات ومبنى للخدمات ومناطق للاحتفال بأعياد الميلاد والحفلات الترفيهية الخاصة وأنشطة الأطفال المختلفة.

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