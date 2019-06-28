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نجوم الكرة يحضرون عزاء والد أحمد حسام ميدو

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 حرص العديد من نجوم عالم كرة القدم وعلى رأسهم حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، وأحمد سليمان، عضو مجلس

إدارة نادي الزمالك السابق، وحماده صدقي مدرب الجونة، على حضور عزاء حسام
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وصفي والد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة.

 

وشهد العزاء حضور العديد من نجوم المصرية وأبرزهم صلاح أمين لاعب النجوم المنضم حديثا لمصر المقاصة.

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